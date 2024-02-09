В Госдуме назвали правила, которые помогут уберечься от мошенников

Россиянам следует помнить о том, что банковские карты, реквизиты, пароль и коды из смс нельзя передавать третьим лицам, чтобы не попасться на действия мошенников. Об этом глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков написал в официальном письме, которое он направил руководителям фракций для ознакомления депутатов, передает «Парламентская газета».

По его мнению, парламентарии должны рассказывать гражданам о мерах «повышения финансовой грамотности» на региональной неделе, которая продлится до 11 февраля. Аксаков призывает напоминать россиянам, что переводить деньги незнакомым людям нельзя даже в том случае, если они представились сотрудниками Центробанка России, МВД, ФСБ или Следственного комитета. Кроме того, важно запомнить, что в стране нет «единых», «специальных» и «безопасных» счетов, куда можно положить деньги, если их якобы хотят украсть.

Еще одно правило, о котором написал депутат, — всегда проверять информацию после того, как вам поступил звонок от близкого человека, попавшего в беду. Можно, например, перезвонить ему и уточнить, точно ли с ним что-то произошло.

Пресс-центр Банка России до этого сообщал, что в 2023 году жертвой мошенников чаще всего становилась работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающая в городе.

Ранее сообщалось, что жительница Казани лишилась двух квартир и сбережений после беседы с мошенниками.