Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Более 79% россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: более 79% россиян доверяют Путину, свыше 77% одобряют его деятельность

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют порядка 79,1% граждан России, а 77,1% одобряют его деятельность. Об этом свидетельствуют данные опросы ВЦИОМ.

По данным ВЦИОМ, Путину не доверяют 16,8% респондентов, а 14,9% не одобряют деятельность российского президента.

Опрос был проведен с 29 января по 4 февраля. В нем приняли 1600 человек старше 18 лет. Опрос проводился в формате телефонного интервью.

До этого сообщалось, что Путину доверяют 77% российский граждан. При этом деятельность политика положительно оценивают 78% респондентов, отрицательно ответили 9%. Доверяют президенту 77% граждан, не доверяют — 13%. Опрос проводился в период с 15 по 17 декабря 2023 года среди 1500 человек в 104 населенных пунктах, 53 субъектах Российской Федерации.

Предыдущий опрос ФОМ проводился с 8 по 10 декабря 2023 года. В ходе него 79% россиян отметили, что одобряют деятельность действующего главы государства.

Ранее Путин называл причины роста доверия россиян к результатам выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами