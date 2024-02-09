Более 79% россиян доверяют Путину

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют порядка 79,1% граждан России, а 77,1% одобряют его деятельность. Об этом свидетельствуют данные опросы ВЦИОМ.

По данным ВЦИОМ, Путину не доверяют 16,8% респондентов, а 14,9% не одобряют деятельность российского президента.

Опрос был проведен с 29 января по 4 февраля. В нем приняли 1600 человек старше 18 лет. Опрос проводился в формате телефонного интервью.

До этого сообщалось, что Путину доверяют 77% российский граждан. При этом деятельность политика положительно оценивают 78% респондентов, отрицательно ответили 9%. Доверяют президенту 77% граждан, не доверяют — 13%. Опрос проводился в период с 15 по 17 декабря 2023 года среди 1500 человек в 104 населенных пунктах, 53 субъектах Российской Федерации.

Предыдущий опрос ФОМ проводился с 8 по 10 декабря 2023 года. В ходе него 79% россиян отметили, что одобряют деятельность действующего главы государства.

Ранее Путин называл причины роста доверия россиян к результатам выборов.