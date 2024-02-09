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Россиянка «пощекотала» Родину-мать и была задержана

СК задержал россиянку Агафонову в аэропорту за ролик с монументом Родина-мать

Российскую блогершу Алену Агафонову задержали в московском аэропорту по обвинению в надругательстве над Родиной-матерью в Волгограде. Как сообщает V1.ru, поводом для уголовного дела стал ролик, в котором она «пощекотала» монумент.

По данным издания, 8 февраля 23-летняя Агафонова вернулась в Россию, где и была задержана. Сотрудники Следственного комитета по Волгоградской области обвинили ее в реабилитации нацизма.

Как сообщается на сайте местного управления СК, россиянка уже доставлена в Волгоград к следователям, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Максимальное наказание, которое может грозить Агафоновой в случае обвинительного приговора по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса — пять лет лишения свободы.

В июле 2023 года Агафонова записала видео и опубликовала его в сторис Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В коротком вертикальном ролике она гуляла по Мамаеву кургану. Затем женщина направила камеру на сам монумент и расположила свой палец на фоне груди памятника, начав будто «щекотать» его.

Позже она удалила запись, но ролик разошелся по соцсетям. Агафонова принесла извинения. «Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого задела эта история. Впредь буду внимательнее относиться к тому, что публикую», — заявляла она в комментарии «Газете.Ru».

Ранее «Газета.Ru» выяснила, чем грозит принятие в России закона о конфискации имущества за фейки об армии.

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