Российские туристы не смогли улететь с Кубы

Россияне пострадали из-за задержки рейса с кубинского острова Кайо-Коко в Москву. 300 пассажиров самолета ожидали вылета в течение семи часов, после чего их заселили в отель. Причиной задержки им назвали отсутствие топлива, а позднее – техническую неисправность, рассказал один из пассажиров телеканалу «360».

Вылет самолета авиакомпании Nordwind был назначен на 8 февраля в 18:00. Его перенесли на утро следующего дня, а позднее – отменили. В аэропорту вылета ждали 300 россиян, которым за семь часов выдали только пол-литровую бутылку воды и бутерброды, рассказали пассажиры.

«Никакой точной информации по вылету нет. Зачем вообще везли в аэропорт, если топлива нет?» — задались вопросом туристы.

Сообщается, что возмущенные отменой рейса пассажиры стали выкрикивать «Хотим домой!», после чего им выдали багаж и предоставили места в отеле. В авиакомпании сообщили, что новый рейс запланировали на 11:00 по местному времени.

Ранее авиарейс из Перми в Сочи задержали из-за дебошира на борту самолета.