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В СК оценили вероятность поджога кровли в доме на севере Москвы

Следствие не подтвердило версию поджога кровли жилого дома на севере Москвы

Следственные органы не нашли подтверждения версии поджога кровли жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России.

«Лиц, совершающих умышленные действия, связанные с поджогом, в ходе первоначальных проверочных мероприятий не выявлено», — заявили в следственном комитете.

Там отметили, что был проведен осмотр чердака здания, опрошены очевидцы из числа жителей дома, а также председатель ЖСК. Кроме того, были изъяты документы и записи с камер видеонаблюдения.

Пожар в жилом здании на улице Черняховского на севере Москвы произошел 9 февраля. ЧП произошло среди ночи, загорелась кровля здания. Изначально огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, но затем распространился на площадь до 4 тысяч квадратных метров. При эвакуации из дома было спасено около 400 человек. Для тушения пожара привлекли два вертолета. Утром 9 февраля стало известно, что пожар полностью потушен.

Ранее Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на севере Москвы.

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