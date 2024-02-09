В СК оценили вероятность поджога кровли в доме на севере Москвы

Следственные органы не нашли подтверждения версии поджога кровли жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России.

«Лиц, совершающих умышленные действия, связанные с поджогом, в ходе первоначальных проверочных мероприятий не выявлено», — заявили в следственном комитете.

Там отметили, что был проведен осмотр чердака здания, опрошены очевидцы из числа жителей дома, а также председатель ЖСК. Кроме того, были изъяты документы и записи с камер видеонаблюдения.

Пожар в жилом здании на улице Черняховского на севере Москвы произошел 9 февраля. ЧП произошло среди ночи, загорелась кровля здания. Изначально огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, но затем распространился на площадь до 4 тысяч квадратных метров. При эвакуации из дома было спасено около 400 человек. Для тушения пожара привлекли два вертолета. Утром 9 февраля стало известно, что пожар полностью потушен.

Ранее Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на севере Москвы.