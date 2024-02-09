Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянка через суд добилась возвращения кошки Японки после неудачной вязки

Жительница Петербурга через суд вернула кошку Японку после неудачной вязки

close
100%
Shutterstock/Gennadiy Naumov

В Санкт-Петербурге местная жительница через суд вернула кошку редкой породы по кличке Японка после несложившейся вязки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

В иске петербурженка указала, что приобрела кошку породы «Саванна F1» в специальном питомнике, где разводят этих животных. Позже владелица кошки договорилась с хозяйкой другого кота о вязке животных и привезла свою кошку к ней домой — на время пребывания животного в другой квартире петербурженка обязалась оплачивать все расходы по ее содержанию.

Хозяйка Японки просила регулярно присылать видеоотчет о своем питомце, но ответчица не выполняла просьбу, поэтому петербурженка решила вернуть кошку, но ей отказали.

Тогда владелица Японки, чтобы увидеть свою кошку и попытаться забрать ее, организовала фотосессию для животных на территории питомника, где она приобретала питомца. На фотосессии, по словам истца, она убедилась, что ответчица плохо ухаживает за ее животным, и вновь попыталась ее вернуть, но ей снова отказали.

Тогда петербурженка обратилась в суд с требованием к ответчице возвратить ей кошку, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Суд частично удовлетворил иск, обязав ответчицу отдать Японку законной владелице.

Ранее Верховный суд разъяснил, можно ли вернуть подарки после расставания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами