Россиянка через суд добилась возвращения кошки Японки после неудачной вязки

В Санкт-Петербурге местная жительница через суд вернула кошку редкой породы по кличке Японка после несложившейся вязки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

В иске петербурженка указала, что приобрела кошку породы «Саванна F1» в специальном питомнике, где разводят этих животных. Позже владелица кошки договорилась с хозяйкой другого кота о вязке животных и привезла свою кошку к ней домой — на время пребывания животного в другой квартире петербурженка обязалась оплачивать все расходы по ее содержанию.

Хозяйка Японки просила регулярно присылать видеоотчет о своем питомце, но ответчица не выполняла просьбу, поэтому петербурженка решила вернуть кошку, но ей отказали.

Тогда владелица Японки, чтобы увидеть свою кошку и попытаться забрать ее, организовала фотосессию для животных на территории питомника, где она приобретала питомца. На фотосессии, по словам истца, она убедилась, что ответчица плохо ухаживает за ее животным, и вновь попыталась ее вернуть, но ей снова отказали.

Тогда петербурженка обратилась в суд с требованием к ответчице возвратить ей кошку, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Суд частично удовлетворил иск, обязав ответчицу отдать Японку законной владелице.

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