В СК назвали причину пожара в жилом доме в Москве

Следователи рассматривают нарушение работы системы обогрева в качестве одной из приоритетных причин пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Москве.

«Приоритетной версией является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания», — говорится в публикации.

В ГСУ также добавили, что на чердаке между первым и вторым подъездами были уничтожены огнем электропроводка и электрооборудование.

В самом начале площадь возгорания на кровле дома по улице Черняховского в Москве составляла 300 кв. м, позднее огонь распространился на 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли два вертолета. Пожар был ликвидирован.

Столичные городские службы начали проводить восстановительные работы с целью ликвидации последствий пожара в жилом доме на улице Черняховского рядом со станцией метро «Аэропорт».

Ранее певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на севере Москвы.