Спасатели начали восстанавливать дом после пожара на севере Москвы

Столичные городские службы начали проводить восстановительные работы с целью ликвидации последствий пожара в жилом доме на улице Черняховского рядом со станцией метро «Аэропорт». Об этом сообщается в Telegram-канале московского Городского хозяйства.

«Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме», — отметил представитель ведомства.

Сейчас спасатели проводят обследование помещений. На месте для решения всех вопросов по последствиям возгорания создан оперативный штаб.

При этом в Городском хозяйстве уточнили, что жильцы, которые решили временно покинуть свои квартиры, будут размещены в гостиницах.

Крупный пожар произошел в ночь на 9 февраля на севере Москвы, загорелась кровля жилого многоэтажного дома на улице Черняховского. Площадь возгорания составляла до четырех тысяч квадратных метров.

Для тушения пожара были привлечены в том числе два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. По предварительной информации, в результате возгорания пострадали не менее 10 человек. «Мосгортранс» направил несколько автобусов для обогрева эвакуированных жителей. Пожар полностью потушили около шести утра мск.

Ранее певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на севере Москвы.