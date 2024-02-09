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Нутрициолог объяснила, как питаться для сохранения молодости кожи

Нутрициолог Тиханычева: отказ от сахара поможет сохранить молодость кожи

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Pexels

Правильное питание поможет замедлить процесс старения и поддержать здоровье кожи. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Так, она советует снизить потребление сахара, потому что он препятствует усвоению витаминов и минералов, а также приводит к нависанию век и морщинам. Соль также может спровоцировать отеки, поэтому злоупотреблять ею не стоит, добавила эксперт. Из рациона питания лучше убрать переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски), вместо них необходимо включать продукты, богатые фитоэстрогенами: бобовые, сою органического происхождения, семена льна и кунжута, грецкие орехи, водоросли.

Нутрициолог также рекомендует пить больше чистой воды и отказаться от сладостей, выпечки и фастфуда. Помимо этого, важно заниматься физической активностью, больше гулять и наладить сон.

«Помните про позитивный настрой, создание крепких социальных связей. В комплексе все эти меры помогут сохранять бодрость, активность и красивый внешний вид», — заключила Тиханычева.

Врач-дерматолог больницы Дзержинского Ольга Хегай до этого говорила, что защищать кожу от губительного воздействия ультрафиолета необходимо и в зимнее время. Специалист напомнила, что поражение кожных покровов ультрафиолетовым излучением чревато онкологическими заболеваниями, такими как меланома, базалиома и плоскоклеточный рак.

Ранее косметолог объяснила, как избавиться от тусклого цвета лица.

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