Россиянам назвали способы, которые позволят зарабатывать больше

Россияне смогут увеличить доход на работе, если предложат начальству свой проект. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

«Можно рассказать руководству, как ваш продукт, услуга или что-то еще способны повлиять на выручку. Таким образом, у вас будет шанс стать руководителем проекта или направления и повысить доход. Как правило, грамотное начальство никогда не задвигает людей, которые приносят дополнительные деньги», — пояснила эксперт.

Помимо этого, она рекомендует на регулярной основе развивать свои навыки и компетенции, чтобы повысить заработок. По ее словам, в этом случае сотруднику будет проще получить повышение. Еще один вариант — найти подработку как другой источник дохода.

«К примеру, можно заниматься репетиторством, что-то печь или зарабатывать деньги на своем хобби», — заключила Лоикова.

Руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая до этого говорила, что сотрудникам, работающим в удаленном формате, в среднем платят на 10 тыс. рублей меньше. По ее словам, в 2024 году большинство работодателей намерены повысить оклады своим сотрудникам.

Ранее сообщалось, что в России выявили профессии с повышенным риском эмоционального выгорания.