Врачи рассказали, как с помощью завтрака снизить риски сахарного диабета

Соблюдение интервалов между завтраком, обедом и ужином позволяет значительно снизить риски развития сахарного диабета. Особенно важно, чтобы завтрак приходился на первый час после пробуждения, рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

Фиксированного времени завтрака нет, так как режимы у всех сильно различаются, пояснила Дианова. Однако если человек просыпается в 7 утра, сбалансированно поесть ему нужно до 8 часов, а если в 10 – до 11 часов, отметила она. Таким образом запускаются метаболические процессы, нормализуется уровень глюкозы и снижаются риски развития сахарного диабета.

Многие люди работают по ночному или суточному графику, однако не имеют проблем со здоровьем. Чтобы организм не страдал, во время ночной смены важно есть для поддержания работоспособности. Дианова призвала придерживаться дробного питания, подчеркнув, что оно предотвращает ожирение и проблемы с желчным пузырем.

«Посмотрите, где слишком большой промежуток, и включите туда дополнительный прием пищи. Как только человек вносит тот самый перекус, ужин автоматически становится немного меньше по объему. И когда приемы пищи по объему становятся меньше, то и риск возникновения диабета со временем снижается – нет резких скачков глюкозы. Поэтому дополнительный прием пищи хорошо влияет на профилактику развития диабета», — убеждена специалист.

При наличии сахарного диабета врачи советуют есть небольшими порциями не реже 4-5 раз в день, добавила эксперт. Интервал между приемами пищи должен быть примерно 4 часа.

Напомним, ученые считают, что завтрак до восьми утра сокращает риск развития сахарного диабета на 59%. Отмечается, что необходимость поесть после пробуждения обусловлена циркадными ритмами человека.

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