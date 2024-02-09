Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стоматолог объяснил, когда нужно чистить зубы — до или после завтрака

Стоматолог Золотницкий: зубы нужно чистить до завтрака

close
100%
Depositphotos

Зубы рекомендуется чистить два раза в день по две-три минуты, причем утром делать это лучше до завтрака. Об этом «Москве 24» рассказал главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий.

«Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. В результате усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба. После еды желательно прополоскать рот ополаскивателем», — отметил эксперт.

Вечером, по его словам, зубы необходимо чистить перед сном, после последнего приема пищи. В этом случае можно снизить риск развития кариеса, пояснил Золотницкий.

Российский врач-стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян до этого рассказала «Газете.Ru», что одними из самых вредных для зубов продуктов являются консервированные и маринованные овощи, а также соленья, что связано с высоким содержанием уксусной кислоты в их составе. По ее словам, агрессивные кислоты ослабляют защитные свойства зубной эмали и создают во рту благоприятную, а именно — кислую среду для размножения бактерий.

Ранее стоматолог рассказала, почему зимой чаще болят зубы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами