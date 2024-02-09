Стоматолог объяснил, когда нужно чистить зубы — до или после завтрака

Зубы рекомендуется чистить два раза в день по две-три минуты, причем утром делать это лучше до завтрака. Об этом «Москве 24» рассказал главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий.

«Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налет до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. В результате усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба. После еды желательно прополоскать рот ополаскивателем», — отметил эксперт.

Вечером, по его словам, зубы необходимо чистить перед сном, после последнего приема пищи. В этом случае можно снизить риск развития кариеса, пояснил Золотницкий.

Российский врач-стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян до этого рассказала «Газете.Ru», что одними из самых вредных для зубов продуктов являются консервированные и маринованные овощи, а также соленья, что связано с высоким содержанием уксусной кислоты в их составе. По ее словам, агрессивные кислоты ослабляют защитные свойства зубной эмали и создают во рту благоприятную, а именно — кислую среду для размножения бактерий.

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