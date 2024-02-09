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Более трети опрошенных россиян заметили тревожное настроение среди своего окружения

ФОМ: 54% россиян считают, что у их окружающих преобладает спокойное настроение

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Четверо из десяти опрошенных россиян (39%) заявили, что замечают тревожное настроение среди своего окружения. Об этом сообщили исследователи Фонда общественного мнения (ФОМ).

Социологи провели с 2 по 4 февраля еженедельный опрос «ФОМнибус» среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Опрошенные представляли 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России, с ними проводили интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, отметили в ФОМ.

Опрос показал, что 54% россиян уверены, что у их родных, друзей, коллег, знакомых спокойное настроение.

До этого Владимир Путин назвал российский народ единственным источником власти в стране. Он обратил внимание, что России предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.

Ранее стало известно, что 78% россиян положительно оценивают работу Путина, 77% доверяют президенту.

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