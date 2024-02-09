Стало известно, куда россияне планируют поехать на 23 Февраля и 8 Марта

Популярными у россиян туристическими направлениями в выходные, приуроченные к 23 февраля, стали Дубай, Бангкок, Денпасар, Пхукет и Стамбул. Об этом RT сообщила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова со ссылкой на данные авиабронирований.

На 8 марта популярными направлениями у россиян стали Пхукет (8,2% авиабронирований), Сеул (6,5%), Токио (6,3%), Дубай (6%) и Бангкок (5,3%).

Что касается путешествий по стране, на февральские и мартовские выходные в лидеры вышли Москва (17,9% авиабонирований), Санкт-Петербург (8%), Калининград (7,4%) и Минеральные Воды (4,9%). По словам аналитиков, топ направлений для поездок в праздники по сравнению с прошлым годом не изменился, однако в этом году россияне стали планировать отпуск заранее.

Похожие данные приводят представители других компаний. Так, по словам директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олега Козырева, в период с захватом 23 Февраля и 8 Марта популярностью пользуются пляжные направления, в том числе Таиланд, ОАЭ и Египет.

«Что касается российских направлений, то тут особенной популярностью пользуется Санкт-Петербург. Также в этом году сохраняют свою популярность Красная Поляна, Имеретинский, Калининград и Адлер», — добавил Козырев.

Таиланд и ОАЭ на первое место по популярности на 23 февраля поставили и в Tez Tour. Также там отметили спрос на Мальдивы, Китай и Шри Ланку. Причем отмечается, что популярность Китая у россиян растет – сегодня эта страна входит в пятерку самых востребованных направлений для путешествий.

Напомним, что также недавно стало известно о выросшем в 7 раз турпотоке из России в Японию. По словам аналитиков, Азия стала регионом, популярность которого в РФ в 2023 году выросла сильнее всего.

Ранее россиянам назвали пять направлений для романтических путешествий по России.