Раскрыта стоимость платья, в котором Роза Гадиева представит Россию на конкурсе красоты в Ливане

Уроженка Татарстана Роза Гадиева, которая представит Россию на Международном конкурсе красоты «Мисс Европа» в Ливане, раскрыла стоимость своего наряда для состязания. «Газете.Ru» Гадиева рассказала, что предстанет перед жюри в образе правительницы Казанского ханства Сююмбикэ. Стоимость национального костюма превышает 1 млн рублей.

«Будет выход в национальном костюме. Я предстану в образе Ханши Сююмбикэ в национальном платье Татарстана, как субъекта Российской Федерации. Министерство культуры республики предоставило для меня историческое платье … , над созданием которого работала целая исследовательская группа ученых не один год. К экспонату нельзя было даже прикасаться, но так как на такой конкурс впервые едет татарка представлять всю Россию, они решили выдать его для меня. Стоимость платья составляет 1 млн 300 тыс. рублей», — сказала Гадиева.

Девушка отметила, что до этого никогда не посещала Ливан. Она также рассказала, что уже ознакомилась со списком своих соперниц и считает, что «каждая из них достойна» победы.

«В Бейрут я вылетаю 12 февраля заблаговременно, так как нет прямых рейсов из Татарстана, буду лететь через Турцию. В Ливан лечу впервые. Очень надеюсь приехать с короной после такой серьезной подготовки с большой дружной командой. На днях нам скинули баннер со всеми финалистками от разных стран, он будет во всех афишах, СМИ и даже на транспорте в Ливане. Думаю, участницы все уже в какой-то степени победители, так как каждая представит свою страну и каждая из них достойна. Но я верю в то, что наша подготовка была очень мощной и серьезной, очень надеюсь на высокие баллы от членов жюри. Они уже в курсе от СМИ, что я буду в историческом, особенном платье. Со своей стороны они отметили это уже сейчас и сказали, что предоставят со своей стороны полную сохранность платья в период нахождения в Бейруте», — заключила конкурсантка.

Международный конкурс красоты «Мисс Европа» пройдет с 15 по 25 февраля в Ливане. В нем примут участие представительницы России, Турции, Израиля и Ливана.

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