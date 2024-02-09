Пожар в шестиэтажном доме на севере Москвы локализован, пострадали 10 человек

Пожар в шестиэтажном здании возле станции метро «Аэропорт» в Москве был локализован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Столичный главк МЧС сообщил о пожаре в шестиэтажном здании возле станции метро «Аэропорт» ночью в пятницу. Огонь охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. Были эвакуированы более 400 человек. Ликвидацией ЧП занимаются более 130 человек и 41 единица техники, включая два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. «Мосгортранс» направил несколько автобусов для обогрева эвакуированных жителей.

По информации ТАСС, более десяти человек получили различные травмы в результате пожара в жилом доме на улице Черняховского. Это предварительная информация. На место происшествия прибыл медицинский вертолет, а Ленинградский проспект в сторону области временно перекрыт.

Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Из пятого подъезда был спасен пожилой мужчина, который не мог самостоятельно покинуть здание.

Это стало самым крупным пожаром в жилом доме в Москве за последнее время, написало агентство.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел пожар.