Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пожар в шестиэтажном доме на севере Москвы локализован, пострадали 10 человек

МЧС: в Москве пожар в шестиэтажном доме локализован, пострадали 10 человек

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

Пожар в шестиэтажном здании возле станции метро «Аэропорт» в Москве был локализован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Столичный главк МЧС сообщил о пожаре в шестиэтажном здании возле станции метро «Аэропорт» ночью в пятницу. Огонь охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. Были эвакуированы более 400 человек. Ликвидацией ЧП занимаются более 130 человек и 41 единица техники, включая два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. «Мосгортранс» направил несколько автобусов для обогрева эвакуированных жителей.

По информации ТАСС, более десяти человек получили различные травмы в результате пожара в жилом доме на улице Черняховского. Это предварительная информация. На место происшествия прибыл медицинский вертолет, а Ленинградский проспект в сторону области временно перекрыт.

Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Из пятого подъезда был спасен пожилой мужчина, который не мог самостоятельно покинуть здание.

Это стало самым крупным пожаром в жилом доме в Москве за последнее время, написало агентство.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами