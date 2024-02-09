МЧС увеличивает численность пожарных для борьбы с пожаром в доме на севере Москвы

МЧС России в Москве активно увеличивает численность и оборудование для тушения пожара, который начался на кровле жилого дома на севере города. Об этом сообщили в оперативных службах ТАСС.

«Дополнительные силы и средства продолжают прибывать на место пожара», — сказал представитель агентства.

По его словам, большинство подразделений пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая сотрудников из резерва, задействованы в борьбе с огнем.

Пожар на улице Черняховского в жилом доме начался ночью. Изначально возгорание охватило площадь 300 квадратных метров, но позднее огонь распространился на 4 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. Было эвакуировано около 400 человек, а пожилому мужчине из пятого подъезда, неспособному самостоятельно покинуть здание, помогли спастись. К тушению пожара были привлечены два вертолета.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Этот пожар стал самым крупным случаем возгорания в жилом доме в Москве за последнее время.

Также Дептранс Москвы сообщил, что перекрыто движение по дублеру Ленинградского проспекта в область. До этого сообщалось, что из-за крупного пожара движение по улице Черняховского перекрыто для работы оперативных и экстренных служб.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.