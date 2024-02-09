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Перекрыто движение по дублеру Ленинградского проспекта

Дептранс: перекрыто движение по дублеру Ленинградского проспекта в область

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Дептранс Москвы сообщил, что перекрыто движение по дублеру Ленинградского проспекта в область. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что из-за крупного пожара движение по улице Черняховского перекрыто для работы оперативных и экстренных служб.

На севере Москвы, где загорелась кровля шестиэтажного дома, на текущий момент пламя уже перекинулось на третий дом. По данным Shot, огонь охватил крышу трех зданий, которые построены вплотную друг к другу.

Для обогрева эвакуированных было сначала выделено три автобуса Мосгортранса. Затем ведомство направило еще пять автобусов особо большого класса. Как говорится в сообщении, автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения.

У первого загоревшегося здания уже обвалился чердак. Для борьбы с пламенем задействовали авиацию.

Источник в экстренных службах сообщил журналистам, что на текущий момент среди возможных причин возгорания рассматривается поджог, замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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