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Инвалида в коляске спасли из горящего дома на улице Черняховского

Mash: инвалида в коляске спасли из горящего дома на улице Черняховского

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Телеграм-канал «112»

На севере Москвы инвалида в коляске спасли из горящего дома на улице Черняховского. Об этом пишет Telegram-канал Mash и публикует соответствующие кадры.

К ликвидации пожара привлекли больше 130 человек и 41 единицу техники. Вертолеты Ка-32 уже тушат пожар, который распространился на три здания, которые стояли плотно друг к другу.

У первого загоревшегося здания уже обвалился чердак.

ТЦ «Галерея Аэропорт», который находится рядом, открыли для жителей шестиэтажки, чтобы они не замерзли.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. На текущий момент уже более 400 человек эвакуированы из горящего шестиэтажного дома в Москве.

Источник в экстренных службах сообщил журналистам, что на текущий момент среди возможных причин возгорания рассматривается поджог, замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Ранее на Воткинском заводе в Ижевске объяснили взрыв испытаниями.

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