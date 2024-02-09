Третий дом загорелся на улице Черняховского в Москве

На севере Москвы, где загорелась кровля шестиэтажного дома, на текущий момент пламя уже перекинулось на третий дом. По данным Shot, огонь охватил крышу трех зданий, которые построены вплотную друг к другу.

Крупный пожар произошел на улице Черняховского в Москве.

Крыша первого дома, с которой начался пожар, уже полностью выгорела, согласно сообщению Telegram-канала.

У загоревшегося здания уже обвалился чердак. Для борьбы с пламенем задействовали авиацию.

ТЦ «Галерея Аэропорт», который находится рядом, открыли для жителей шестиэтажки, чтобы они не замерзли.

Ранее в Прикамье после пожара на газопроводе возбудили уголовное дело.