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Третий дом загорелся на улице Черняховского в Москве

Shot: третий дом загорелся на улице Черняховского на севере Москвы

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На севере Москвы, где загорелась кровля шестиэтажного дома, на текущий момент пламя уже перекинулось на третий дом. По данным Shot, огонь охватил крышу трех зданий, которые построены вплотную друг к другу.

Крупный пожар произошел на улице Черняховского в Москве.

Крыша первого дома, с которой начался пожар, уже полностью выгорела, согласно сообщению Telegram-канала.

У загоревшегося здания уже обвалился чердак. Для борьбы с пламенем задействовали авиацию.

ТЦ «Галерея Аэропорт», который находится рядом, открыли для жителей шестиэтажки, чтобы они не замерзли.

Ранее в Прикамье после пожара на газопроводе возбудили уголовное дело.

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