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Более 400 человек эвакуированы из горящего шестиэтажного дома в Москве

Более 400 человек эвакуированы из горящего 6-этажного дома на севере Москвы

Свыше 400 человек были эвакуированы из горящего шестиэтажного жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

До этого стало известно, что в Москве пламя с крыши шестиэтажного жилого дома перекинулось на четыре соседних здания.

У загоревшегося здания уже обвалился чердак. Для борьбы с пламенем задействовали авиацию.

ТЦ «Галерея Аэропорт», который находится рядом, открыли для жителей шестиэтажки, чтобы они не замерзли.

Ранее во Владимирской области ребенок спас многоэтажку от пожара.

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