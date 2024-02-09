Более 400 человек эвакуированы из горящего шестиэтажного дома в Москве

Свыше 400 человек были эвакуированы из горящего шестиэтажного жилого дома на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

До этого стало известно, что в Москве пламя с крыши шестиэтажного жилого дома перекинулось на четыре соседних здания.

У загоревшегося здания уже обвалился чердак. Для борьбы с пламенем задействовали авиацию.

ТЦ «Галерея Аэропорт», который находится рядом, открыли для жителей шестиэтажки, чтобы они не замерзли.

Ранее во Владимирской области ребенок спас многоэтажку от пожара.