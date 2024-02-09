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Несущие балки крыши обрушились в горящем доме на улице Черняховского во время пожара

Обрушение чердака началось в горящем на севере Москвы доме

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Обрушение чердака началось в горящем на севере Москвы доме, сообщили в оперативных службах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

ТЦ «Галерея Аэропорт», который находится рядом, открыли для жителей шестиэтажки, чтобы не замерзли. Также недалеко стоит главное здание МАДИ, пишет Telegram-канал Mash.

Опубликованы кадры с места событий.

На месте сильный едкий запах дыма и гари, пепел оседает на машины, сообщают очевидцы.

К тушению огня привлечена авиация.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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