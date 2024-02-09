Вертолет тушит возгорание кровли жилого дома на севере Москвы

На улице Черняховского на севере Москвы задействован вертолет для тушения пожара кровли жилого дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Для тушения пожара на место вылетел вертолет», — говорится в сообщении.

Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.

Из горящего жилого дома эвакуируют людей. Жильцы подают сигналы бедствия из окон с помощью фонариков, сообщает RT.

По словам очевидцев, куски горящей кровли разносит сверху, они падают на снег.

До этого сообщалось, что в Москве на Ленинградском проспекте — в районе метро «Аэропорт» — загорелась крыша жилого шестиэтажного дома.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.