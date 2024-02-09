В Прикамье после пожара на газопроводе возбудили уголовное дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после возгорания газопровода, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

МЧС Прикамья подтвердило данные о пожаре на газопроводе и информацию о восьми пострадавших, включая детей. При этом в РЖД опровергли информацию о возгорании поезда в Пермском крае.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего вечером 8 февраля 2024 года пожара на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района.

На месте работает следственно-оперативная группа совместно со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Информация о пожаре в поселке Куеда Пермского края поступила 8 февраля в 22:00 (20:00 мск). В результате произошедшего произошло факельное горение внутрипромыслового газопровода диаметром 150 мм и трех близлежащих строений. Среди пострадавших есть двое детей в возрасте семи и одиннадцати лет, которые на текущий момент госпитализированы.

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что двое пострадавших находятся в палате интенсивной терапии.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.