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В Пермском крае ликвидирован пожар, где огонь от газопровода перекинулся на дома

В Пермском крае ликвидировали горение после взрыва газопровода

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В Пермском крае пожарные успешно ликвидировали огонь на горящем газопроводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Горение строений оперативно потушили.

Как сообщает ТАСС, количество пострадавших увеличилось до восьми человек.

Инцидент произошел в поселке Куеда. По информации СМИ, произошел взрыв на газопроводе, после чего воспламенились дома. Возгорание удалось локализовать на площади 180 квадратных метров.

В результате пострадало более пяти человек, среди них оказались и дети. У некоторых медики диагностировали ожоги и отравление угарным газом. Всех направили в местные больницы.

Сообщалось также о возгорании грузового поезда, но в РЖД опровергли эту информацию. Представители организации также добавили, что на место направили пожарный поезд.

Ранее на Воткинском машиностроительном заводе под Ижевском произошел взрыв.

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