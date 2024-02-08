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Маск раскритиковал законопроект США о пакете финансовой помощи Украине

Маск назвал безумными объемы нового проекта финансовой помощи США Украине

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал законопроект сената конгресса США, предусматривающий выделение финансовой помощи Украине в большем количестве, чем на защиту собственных границ от наплыва нелегальных мигрантов. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

«Продолжать направлять Украине так много денег без какой-либо подотчетности <...> — это безумие», — утверждает бизнесмен.

По его мнению, безрассудно выделять Киеву миллионы в условиях отсутствия отчетности использования этих средств и тогда, когда окончание российско-украинского конфликта еще даже не планируется.

Согласно документу, сумма, выделяемая властями США на поддержку двух стран, составит $95 млрд. Из них $60 млрд сенаторы предлагают отправить Украине, $14,1 млрд — Израилю.

До этого президент США Джо Байден провел встречу с лидерами сената и палаты представителей конгресса, чтобы обсудить с ними свои запросы в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю. Позднее сенат США представил проект по финансовой поддержке Израиля и Украины.

Восьмого февраля законопроект о помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование в сенате конгресса Соединенных Штатов.

Ранее в Совфеде объяснили очередной провал проекта Байдена о помощи Украине.

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