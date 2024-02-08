В Петербурге будут судить ресторатора за отравление 112 человек на выпускном

В Петербурге суд рассмотрит дело предпринимателя, которого обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

На территории заведения, принадлежащего бизнесмену, не было контроля за качеством продукции и состоянием работников. В результате на кухне находились сотрудники-носители возбудителя кишечной инфекции. В салате оливье ресторана выявили золотистый стафилококк, в цезаре и лососе – кишечную палочку.

По версии правоохранителей, произошедшее повлекло за собой отравление выпускников местных школ и тех, кто их сопровождал. В результате пострадали 112 человек.

На данный момент дело принято к производству.

Ранее в Выборге ребенок выпил стакан водки на дне рождения и впал в кому.