Андрей Воробьев назвал приоритетные вопросы взаимодействия властей и прокуратуры

До президентских выборов в России осталось чуть больше месяца. Одна из основных задач надзорного ведомства — сделать все, чтобы голосование прошло прозрачно, легитимно, с соблюдением прав избирателей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании расширенной коллегии прокуратуры региона.

Говоря о задачах на 2024 год, глава Подмосковья назвал приоритетными направлениями работы надзорного ведомства и местных властей защиту прав участников спецоперации, модернизацию ЖКХ и расселение аварийного жилья.

Воробьев констатировал, что регион приступил к реализации нового этапа программы расселения аварийного жилья.

Он заявил, что комфортные условия проживания получат люди, чьи дома были признаны аварийными с 1 января 2017 года.

Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость контроля за модернизацией электросетей.

Большие задачи стоят и в сфере миграционной политики, добавил Воробев. Он указал, что прокуратура должна следить за тем, чтобы на участках, предназначенных для ИЖС, не размещались хостелы и гостевые дома. Также необходимо усовершенствовать систему учета и контроля за прибывающими гражданами из-за рубежа.

Также Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников прокуратуры за профессионализм в решении самых актуальных вопросов.

«С каждым из присутствующих мы регулярно встречаемся на разных территориях, чтобы решать самые насущные вопросы, реагировать на возникающие вызовы. По традиции собираемся в начале года на расширенной коллегии, чтобы подвести итоги. Хотел бы поблагодарить вас за совместную продуктивную работу», — сказал губернатор.

Знаковым результатом совместной работы с прокуратурой в прошлом году, по словам главы региона, стало восстановление прав обманутых дольщиков.

Он отметил, что в прошлом году более 15 тыс. жителей Подмосковья, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получили ключи от квартир или компенсационные выплаты.

«Большую помощь в решении этих вопросов оказали прокуроры — участвуя в межведомственной рабочей группе, они добивались справедливых решений по каждому сложному объекту», — заявил губернатор.