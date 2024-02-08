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Развращавшего детей российского педофила отправили на принудительное лечение

В Удмуртии психически нездорового педофила отправили на принудительное лечение

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Depositphotos

В Удмуртии 58-летнего психически нездорового педофила отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, мужчина совершил восемь эпизодов иных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших возраста 14 лет, используя их беспомощное состояние.

Суд постановил, что россиянин страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость. Ему назначили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре.

До этого в Крыму отца-педофила осудили на 20 лет за надругательства над двумя дочерьми. Мужчина с 2010 по 2021 год совершал половые преступления в отношении старшей дочери, а после ее отъезда «переключился» на младшую.

Ранее в Карелии осудили иностранца, который приехал на заработки и надругался над девочкой.

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