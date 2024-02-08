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Суд признал геноцидом массовые расправы нацистов над мирными жителями в годы ВОВ

В Курском суде прошло итоговое заседание по делу о геноциде народов СССР

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Курском областном суде прошло итоговое заседание по делу о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников на территории области в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба проекта «Без срока давности».

Отмечается, что судья удовлетворила заявление, которое было подготовлено и направлено в суд по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Так, действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории Курской области в 1941-1943 гг. были признаны геноцидом национальных, этнических и расовых групп народов Советского Союза. При этом их преступления были названы планом уничтожить местное население путем его изгнания и истребления для колонизации территории.

Напомним, дело рассматривалось Курским областным судом с 4 декабря 2023 года. В суд были предоставлены для исследования большое количество материалов, в том числе содержащих сведения, составляющих государственную тайну, показания свидетелей и очевидцев событий. Также суду предоставили два экспертных заключения с целью установления количества жертв на территории региона. Отмечается, что жертвами действий нацистов на территории Курской области стали не менее 237 тысяч человек.

Суд в Курской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже восемнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской, Калининградской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурга, Ставропольском крае и Белгородской области.

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