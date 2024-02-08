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В Кривом Роге произошли взрывы

«24-й канал»: в Кривом Роге произошли взрывы

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинский «24-й канал».

Подробности случившегося не приводятся.

В настоящий момент в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях звучит воздушная тревога.

8 февраля сообщалось, что после взрыва было зафиксировано возгорание на объекте инфраструктуры в Винницкой области в центре Украины. Глава военной администрации региона Сергей Борзов заявил, что огонь удалось локализовать, ликвидация возгорания завершается. По его словам, при происшествии никто не пострадал. Глава военной администрации региона обратил внимание, что причиной пожара стали обломки сбитых беспилотников.

Утром в четверг, 8 февраля, в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. До этого сообщалось, что ночью в Одессе произошли мощные взрывы.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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