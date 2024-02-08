В Подмосковье ребенок частично лишился зрения из-за попавшего в глаз снежка

Ребенок из Подмосковья частично потерял зрение после игры со снегом. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово».

Инцидент произошел на Молодежной улице. Пятиклассники бросили несколько снежков в ученика третьего класса, один из них попал в глаз. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали у школьника повреждения роговицы и хрусталика. Его прооперировали, но врачи предполагают, что вернуть зрение не получится.

В дальнейшем ребенку предстоит еще несколько вмешательств. При этом сообщается, что родители пятиклассников обещали поддерживать пострадавшего, но до сих пор его состоянием не интересовались.

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