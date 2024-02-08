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Жительница Казани лишилась двух квартир и сбережений после беседы с мошенниками

В Казани женщина лишилась двух квартир и сбережений, поговорив с мошенниками

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Depositphotos

В Казани 70-летняя женщина лишилась двух квартир и сбережений после разговора с мошенниками. Об этом сообщает портал «Реальное время».

По информации портала, представившиеся сотрудниками ЦБ и ФСБ аферисты связались с россиянкой и попросили ее оказать помощь в поимке опасного преступника. Некто якобы пытался заполучить ее деньги по доверенности, которую она не давала. Мошенники убедили пенсионерку взять несколько многомиллионных кредитов и перевести средства на «единый счет» злоумышленников.

Россиянку обязали дать «голосовую расписку» о том, что она будет соблюдать «тайну следствия». После этого мошенники при помощи запугиваний убедили ее продать две квартиры и перевести им вырученные средства. При малейших сомнениях аферисты начинали убеждать пенсионерку в неоценимости ее помощи и даже якобы сделали ее на время выдуманного расследования «внештатным сотрудником Федеральной службы безопасности».

Когда злоумышленники получили от россиянки все, что хотели, они практически перестали выходить с ней на связь, и тогда женщина рассказала о своей ситуации друзьям. На следующий день она подала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники обманули россиянку на 24 млн рублей, предложив обновить сим-карту.

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