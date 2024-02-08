Россиянам рассказали, какие букеты пользуются спросом на День святого Валентина

Россияне выбирают букеты нежной цветовой гаммы на День святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Об этом «Москве 24» рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

При этом он уточнил, что правил по выбору цветов к этому празднику не существует, поэтому стоит ориентироваться на предпочтения девушек.

«Нет никаких особых правил, что дарить. Есть популярные вещи. Например, сейчас стараются уходить от красного цвета. Если раньше, лет 10 назад, в основном были красные букеты, то теперь это нежная гамма. Что-то розовое, белое, кремовое и так далее. То есть 14 февраля — это не всегда красные букеты», — отметил Сухаржевский.

Флорист также советует вкладывать душу в выбор подарка для партнера, чтобы вызвать положительные эмоции.

Флорист Ксана Тайлер до этого говорила, что букет на День всех влюбленных следует выбирать исходя из характера той, кому он предназначен. По ее словам, если у адресата строгий нрав, ей лучше подобрать классические цветы в темных, насыщенных тонах, например, розы или протею красную. Если же у девушки мягкие черты характера, ей подойдут пионы или тюльпаны, имеющие нежный оттенок.

Ранее сообщалось, что россиянин ради извинений перед девушкой украл букет, но потерял его и оказался под следствием.