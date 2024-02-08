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Третьеклассница выпала из окна на четвертом этаже и сломала позвоночник

В Подмосковье девочка выпала из окна четвертого этажа и сломала позвоночник

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РИА «Новости»

В Подмосковье третьеклассница выпала из окна четвертого этажа и сломала позвоночник. Об этом сообщает «Провинция.ру».

По информации издания, инцидент произошел в городе Щелково. Предварительно, девочка стояла на подоконнике у края балкона, высунувшись на улицу. Она поскользнулась и упала при попытке забраться обратно в квартиру.

Третьеклассницу доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у ребенка компрессионный перелом позвоночника. Сообщается, что девочка растет в неполной семье.

Ранее в Москве трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки.

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