Россиянка пыталась передать мужу в колонию литр виски в презервативах

В одной из колоний Ленобласти женщина пыталась передать осужденному мужу литр виски в презервативах. Об этом сообщает «78.ru».

Подозрения у сотрудников исправительной колонии в Ленобласти вызвала передача, которую принесла супруга осужденного за наркотики мужчины. В посылке для мужа находились две коробками с соком, во время осмотра в упаковках были обнаружены презервативы, наполненные виски.

В отношении россиянки, которая пыталась пронести алкоголь составлен протокол об административном правонарушении, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее фигурантам дела о жестоком обращении с заключенными вынесли приговор.