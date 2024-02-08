Россиянка пыталась передать мужу в колонию литр виски в презервативах

В одной из колоний Ленобласти женщина пыталась передать осужденному мужу литр виски в презервативах. Об этом сообщает «78.ru».
Подозрения у сотрудников исправительной колонии в Ленобласти вызвала передача, которую принесла супруга осужденного за наркотики мужчины. В посылке для мужа находились две коробками с соком, во время осмотра в упаковках были обнаружены презервативы, наполненные виски.
В отношении россиянки, которая пыталась пронести алкоголь составлен протокол об административном правонарушении, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Ранее фигурантам дела о жестоком обращении с заключенными вынесли приговор.