В Раде заявили, что украинцы боятся людей в военной форме

Жители Украины начали бояться людей в форме из-за действий отдельных представителей военкоматов в рамках мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире всеукраинского телемарафона.

«У нас на улицах начали бояться людей в форме. Если год назад это вызывало уважение, позитив, то сегодня, видя защитников или не защитников в форме, начинают прятаться и переходить на другую сторону улицы», — сказал он.

До этого депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявлял, что новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине является обманом людей, так как фактически делает невозможной демобилизацию.

7 февраля Верховная рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. За законопроект проголосовали 329 депутата, против — 12, воздержались 45.

Законопроект предполагает ужесточение правил мобилизации. В документе говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление ТС и блокировки банковских счетов. Также предполагаются другие ограничения.

Ранее в Раде раскритиковали методы мобилизации на Украине.