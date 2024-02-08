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В Раде заявили, что украинцы боятся людей в военной форме

Депутат Разумков: на Украине стали бояться людей в форме из-за военкомов

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Телеграм-канал Klymenko Time

Жители Украины начали бояться людей в форме из-за действий отдельных представителей военкоматов в рамках мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире всеукраинского телемарафона.

«У нас на улицах начали бояться людей в форме. Если год назад это вызывало уважение, позитив, то сегодня, видя защитников или не защитников в форме, начинают прятаться и переходить на другую сторону улицы», — сказал он.

До этого депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявлял, что новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине является обманом людей, так как фактически делает невозможной демобилизацию.

7 февраля Верховная рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. За законопроект проголосовали 329 депутата, против — 12, воздержались 45.

Законопроект предполагает ужесточение правил мобилизации. В документе говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление ТС и блокировки банковских счетов. Также предполагаются другие ограничения.

Ранее в Раде раскритиковали методы мобилизации на Украине.

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