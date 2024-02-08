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Банду турчанок, грабившую русскоговорящее население, задержали

Shot: в Турции задержали банду девушек, грабившую русскоговорящих жителей

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Телеграм-канал «SHOT»

В Турции задержали банду девушек, которая грабила русскоговорящих жителей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, полицейские организовали спецоперацию по поимке злоумышленниц, и подкараулили их перед очередным ограблением. Задержали десятерых девушек и двоих мужчин, при обыске у них изъяли различные приспособления для вскрытия дверей.

Сообщается, что часть задержанных девушек оказались несовершеннолетними — их отпустили после допроса. Один из пострадавших от действий преступников рассказал, что в полиции им сообщили, что украденные ворами материальные ценности не вернут.

Ограбления русскоговорящих жителей происходили в турецком городе Мерсин с мая 2023 года. Группа молодых девушек дожидалась, когда хозяева покинут жилище, и вскрывала двери отмычками с целью похищения денег и драгоценностей. Они успели ограбить более полусотни квартир, а общая сумма ущерба достигла ＄1,5 млн.

Ранее русскоговорящий мужчина сбрил челку тайскому парикмахеру за плохую работу.

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