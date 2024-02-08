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Россиянин выпил с незнакомкой три глотка вина и очнулся на теплотрассе спустя пять дней

В Перми мужчина очнулся на теплотрассе после пары глотков вина незнакомки

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Depositphotos

В Перми нашли мужчину спустя несколько дней после того, как он выпил с неизвестной женщиной. Об этом сообщает 59.ru.

Житель Верещагино пропал 3 февраля. По словам его сестры, мужчина планировал зайти к ней на работу. В период с 15:00 до 16:00 они общались, при этом россиянин был «не совсем трезв». Родственница услышала, как стоявшая рядом женщина предложила подвезти его, и мужчина согласился.

После этого россиянин не отвечал на звонки несколько дней. Затем пропавший сам пришел на работу к сестре и поделился подробностями. По его словам, незнакомка предложила ему выпить, и он сделал три глотка на остановке. После этого он ничего не помнит, в том числе и как оказался на теплотрассе.

«У него деньги были, телефон с собой. Ни телефона, ни зарядки, ни наушников, ни денег вообще, говорит, нет сейчас. Как вообще оказался на этих трубах, он не понимает», – поделилась сестра мужчины.

Сам пермяк планирует вернуться домой в Верещагино, так как в столицу региона приезжал для поиска работы.

Ранее в Екатеринбурге пропавшего после бани с друзьями мужчину нашли с черепно-мозговой травмой.

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