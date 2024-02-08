В Тюмени нашли мужчину, напавшего на подростка из-за шапки со звездой

Одного из двух мужчин, избивших трех подростков в Тюмени, задержала полиция. Вероятно, ему грозит уголовное дело. Об этом «Газете.Ru» сообщила Евгения, мать мальчика, который был в шапке, непонравившейся нападавшим.

«Сегодня, после того, как я опубликовала новость, позвонили из полиции, [вызвали] на допрос, хотя заявление мы написали в ночь с понедельника на вторник. Насколько я знаю, одного [нападавшего] точно нашли, второго найти не могут. После допроса, надеюсь, буду знать точнее. Дознаватель сказала, что возможно заведут два уголовных дела, но этого тоже не знаю на 100%. [Задержанный] сказал, что хотел у сына шапку купить, а сын первый полез в драку, но это неправда», — рассказала женщина.

Евгения добавила, что сейчас подростки «более-менее отошли» от происшествия. По ее словам, сильнее всего пострадал товарищ ее сына, однако досталось и его подруге — девочку ударили в лицо.

«Товарищ сына, которому больше всех досталось, сегодня впервые без маски вышел. Лицо было — сплошной синяк. Сын отделался ушибами головы, разбитой губой и синяками на теле. Девчонке ударили в лицо, у нее нос на переносице опух, ушиб мягких тканей. Спасибо ангелу хранителю, что живы, без серьезных травм. Ребята спортом занимаются, но учитывая разную весовую категорию, сил хватило лишь на то, чтобы закрывать голову», — заключила она.

В понедельник, 5 февраля в подъезде жилого дома в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево двое мужчин напали на подростков и избили их. Предположительно это были посетители магазина разливных напитков, расположенного рядом. Им не понравилась шапка одного из подростков, сообщила мать пострадавшего мальчика.

«В понедельник мой сын с другом и его девушка, им по 16 лет, одноклассники, подверглись избиению. Они (нападавшие) перепутали армейскую звезду с кадетской. Их не смутило, что ребята даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории. Их просто избивали», — написала женщина в местном паблике.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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