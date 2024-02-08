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В Петербурге мужчина организовал экскурсии по крышам на 22 млн рублей и пошел под суд

В Петербурге перед судом предстанет организатор незаконных экскурсий по крышам

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Житель Петербурга пойдет под суд за то, что организовывал незаконные экскурсии по крышам. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи завершили предварительное расследование.

«В ходе следствия выяснилось, что за полтора года противоправной деятельности суммарный доход превысил 22 миллиона рублей. Какое он понесет за это наказание, в ближайшее время определит суд», – сообщает Волк.

Мужчину задержали в сентябре минувшего года. Выяснилось, что более года он приглашал желающих на экскурсии. При этом гости и жители города переводили деньги ему на карту, соответствующим образом его бизнес зарегистрирован не был.

Помимо мужчины задержали администраторов и экскурсоводов. В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве, организованном группой.

Ранее в Петербурге с крыши сорвалась пара.

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