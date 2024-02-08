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Причиной драки на складе Wildberries могло стать обвинение в воровстве

Shot: драка на складе Wildberries могла начаться с обвинения в воровстве

Драка на складе Wildberries в Электростали могла начаться с обвинения в воровстве товаров. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, потасовка в седьмом блоке началась из-за того, что охранник попытался поговорить с сотрудником, которого подозревали в хищении товара. Работник возмутился из-за обвинений в воровстве, и за него стали заступаться другие коллеги — произошла массовая драка.

Инцидент случился 8 февраля. Известно, что в драке принимали участие более 100 человек. По одной версии, массовую драку начали сотрудник склада и бригадир из-за криво наклеенного штрих-кода. По другой — потасовка завязалась из-за замечания о бороде. Компания Wildberries планирует провести внутреннее расследование.

Ранее в Wildberries решили уволить участников массовой драки на складе в Электростали.

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