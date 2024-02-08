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Охранник элитного жилого комплекса нашел младенца в мусорном баке

Hindustan Times: в Индии новорожденного нашли в мусорном баке

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Depositphotos

В индийском штате Уттар-Прадеш охранник элитного жилого комплекса обнаружил в мусорном баке новорожденного. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в городе Ноида, младенца нашли в баке с отходами, он не подавал признаков жизни. Охранник, обнаруживший ребенка, вызвал экстренные службы, прибывшие медики не смогли спасти младенца.

Полицейские осмотрели территорию жилого комплекса, после судебно-медицинской экспертизы будет возбуждено уголовное дело и начнется расследование.

Ранее россиянке, которая закопала младенца в снегу после рождения, предъявили обвинение.

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