В российском регионе сотрудницу магазина придавило поддоном, она попала в больницу

В Пермском крае сотрудницу сети продуктовых магазинов придавило поддоном с продуктами, она попала в больницу. Об этом сообщает сообщество «Привет, Магнитовцы!» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел в городе Березники. На кадрах с места происшествия видно, как женщина стоит возле грузовика и на нее падает поддон с продуктами.

«К счастью, наша коллега жива и находится в больнице. Верим в лучшее и желаем полного выздоровления!» — рассказали авторы публикации.

Сообщается, что инцидент произошел в результате нарушения правил техники безопасности. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее россиянка, разбившая голову на мокром полу в магазине, добилась выплаты компенсации.