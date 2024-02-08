Учитель подглядывал за своими коллегами-женщинами, установив камеру в школьном туалете

В Германии из зала суда отпустили учителя, который с помощью камеры подглядывал за своими коллегами женского пола в школьном туалете. Об этом сообщает Bild.

В конце 2018 года 60-летний педагог спрятал скрытую камеру в школьном туалете. Преподавательницы не подозревали, что сослуживец систематически нарушает их приватность. Весной 2022 года мужчина был уличен в загрузке порнографических изображений с детьми в интернет-поисковик Bing. Правоохранители отследили его домашний адрес по IP-адресу и провели у него обыск. Полицейские изъяли записи, сделанные учителем в туалете на скрытую камеру. Также следователи нашли странные коллажи, составленные из личных фото извращенца и фотографий юных школьниц.

«Девочка позировала с открытым ртом, как будто она занималась оральным сексом с Р., лежа на парте», — уточнил инспектор, проводивший расследование.

Мужчина снял на видео, как третьеклассница переодевается на урок физкультуры, обнажая верхнюю часть тела. В тот момент он гладил ее бедра и живот.

«Это было странно», — заявила она на допросе. Девочка дала показания, но обвинения в связи с этой историей педагогу не были предъявлены.

Мужчину отстранили от работы, но он продолжил получать €2700 ежемесячно. Обвиняемый признался, что ему стыдно за содеянное, и судья отпустила его на свободу. Подсудимого приговорили к 13 месяцам тюрьмы условно и обязали пройти терапию для сексуальных преступников.

Ранее петербуржец два месяца снимал соседок по коммунальной квартире на скрытую в туалете камеру.