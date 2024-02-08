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Женщину приговорили к условному сроку за сексуальное насилие над дочерью

В Германии осудили женщину, которая снимала на видео издевательства над дочерью

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Depositphotos

В Германии женщина получила условный срок за съемку порно с маленькой дочерью, передает Spiegel.

37-летняя женщина и 38-летний мужчина выслушали приговор суда в Баварии. В 2020 году она снимала на видео издевательства над своей дочерью, которой в тот момент было семь лет, и отправляла записи своему тогдашнему партнеру.

Родительницу обвинили в сексуальном насилии над ребенком, изготовлении детской порнографии и приговорили к условному лишению свободы сроком на год и восемь месяцев. Бойфренд женщины, получавший жестокие видео, был обвинен в хранении порно с несовершеннолетней. Подсудимая призналась в совершении преступлений. Мужчина также согласился с обвинительным приговором и попросил прощения.

«В обоих случаях испытательный срок был установлен в три года», — говорится в судебных документах.

Ранее стало известно, что преступники освоили нейросети, чтобы генерировать детскую порнографию.

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