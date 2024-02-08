Гладков рассказал о пострадавших при обстреле села Ржевка в Белгородской области

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

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«По предварительной информации, есть пятеро пострадавших», — отметил губернатор.

Он уточнил, что состояние одного из мужчин врачи определили, как тяжелое: у него травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Бригада скорой помощи перевезет раненого в Шебекинскую центральную районную больницу.

Гладков отметил, что еще у четверых пострадавших — двух мужчин и двух женщин — медики зафиксировали осколочные ранения нижних конечностей. Их доставили в горбольницу №2 в Белгороде.

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Осколки ракет повредили два частных жилых дома. В строениях выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы. Кроме того, повреждения получил легковой автомобиль. Аварийные бригады и оперативные службы уже начали работу на месте происшествия.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито семь воздушных целей на подлете к городу.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли город Губкин при помощи беспилотников.