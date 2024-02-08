Участников массовой драки на складе Wildberries в Электростали уволят

Сотрудников, принявших участие в массовой драке на складе Wildberries в Электростали, незамедлительно уволят. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, 10 участников драки отвезли в военкомат — там установят, не уклонялись ли они от срочной службы. В то же время 20 задержанных находятся в отделе полиции до выяснения обстоятельств. Кроме того, еще 30 человек являются подозреваемыми.

Инцидент произошел 8 февраля. Известно, что в драке принимали участие более 100 человек. По одной версии, массовую драку начали сотрудник склада и бригадир из-за криво наклеенного штрих-кода. По другой — потасовка завязалась из-за замечания о бороде. Компания Wildberries планирует провести внутреннее расследование.

Ранее в Казани произошла массовая драка со стрельбой, ракетницей и арматурой.