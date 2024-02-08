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На территории аэропорта в США нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

NYP: в США в аэропорту нашли бомбу Mark 65 времен Второй мировой войны

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Hernando County Sheriff's Office

В аэропорту Флориды, США, нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, пишет New York Post.

Бомба была найдена во время ремонтных работ на территории регионального аэропорта. Строители, выкопавшие боеприпас, позвонили в полицию и сообщили о своем открытии. Приехавшие специалисты отметили, что снаряд был в плохом состоянии, поэтому им не удалось на глаз определить опасен он или нет.

В качестве меры предосторожности полицейские эвакуировали территорию площадью около километра во всех направлениях от обнаруженного устройства и перекрыли дорогу для движения транспорта.

Группа по разминированию установила, что найденная бомба имеет название Mark 65, которая изготавливалась с 1939 года. Также было установлено, что снаряд неактивен, поэтому безопасен для людей.

Аэропорт, где были обнаружена бомба, раньше был армейским аэродромом Бруксвилля, где тренировались бомбардировщики времен Второй мировой войны.

Ранее в США рабочие нашли гранату во время ремонта в ванной.

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