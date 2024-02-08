Мэр Новокузнецка уточнил сообщение о памятнике Сталину в городе

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что он поручил градостроителям и руководителям районов города подумать, где можно установить памятник Иосифу Сталину. Позже он уточнил РИА Новости, что имел в виду памятник не одному человеку, а людям сталинской эпохи.

В эфире программы «Утро с мэром» Кузнецов поздравил с юбилеем депутата горсовета Новокузнецка коммуниста Леонида Буракова. Ведущий тогда обратил внимание, что лучшим подарком для именинника был бы памятник Сталину в городе. Мэр ответил, что уже дал распоряжение градостроителям выбрать место для нужной экспозиции.

Позже мэр уточнил, что речь идет о памятнике не конкретно Сталину, а людям этой эпохи.

«Мы не отказываемся от своей истории. Город долгое время носил имя Сталина, завод, с которого началось развитие Новокузнецка, носил имя Сталина. В нашем городе есть улицы Кирова, Орджоникидзе, ДК Дзержинского. Идея – поставить памятник людям сталинской эпохи», – сказал Кузнецов.

Будет ли памятник Сталина частью скульптурной композиции, решать исключительно жителям города, добавил Кузнецов.

Имя советского лидера уже не в первый раз всплывает в информационном в 2024 году. Ранее активистку Нату Перадзе арестовали на пять суток за порчу иконы с изображением Сталина.

Икона была представлена для обозрения верующим в храме Святой Троицы в Тбилиси. После того, как ее облили синей краской, святыню перенесли в охраняемое место для внесения изменений.

Ранее сообщалось, что в Грузии перепишут икону Матроны Московской с изображением Сталина.